Uddannelsesflytning er blevet succes i Kalundborg

Regeringen lægger op til at lade en ny runde udflytning af arbejdspladser indbefatte flere erhvervsrettede uddannelser.

En idé som skolerne allerede har positive erfaringer med. Det fortæller rektoren på den sjællandske professionshøjskole Absalon, Camilla Wang.

Hun nævner et eksempel fra Kalundborg. Her blev der i sommer etableret byens første videregående uddannelse efter stor efterspørgsel fra virksomheder i området - heriblandt Novo Nordisk.

- I Kalundborg etablerede vi i sommer en ingeniøruddannelse i bioteknologi, fordi virksomhederne i Kalundborg-området havde en desperat mangel på arbejdskraft, siger Camilla Wang.

Regeringen vil flytte uddannelsespladser ud i provinsen

Ifølge hende vil uddannelsen fremadrettet komme områdets virksomheder til gavn. Samtidig har de unge fået en ny mulighed.

- Vi havde et rigtig pænt optag på uddannelsen i sommer. Så det er et godt eksempel på det, regeringen vil, siger hun.

Det er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der i et interview med Avisen Danmark har åbnet for at flytte de erhvervsrettede uddannelser.

Regeringen vil senere på ugen fremlægge forslaget. Men allerede nu er Camila Wang positiv. Hendes eneste bekymring er, om pengene følger med.

- Det er rigtig dyrt for institutionerne at sprede uddannelser ud fra vores forskellige hovedcampus. Og vi har en regering, der samtidig med ønsket om udflytning har valgt hvert år at spare to procent på de videregående uddannelser.

- Det hænger ikke rigtig sammen, at man på den ene side vil have uddannelser i hele Danmark og på den anden side sparer så mange penge på uddannelser hvert eneste år, siger hun.

En ny udflytningsforslag kommer, efter at regeringen i oktober 2015 besluttede at flytte 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen.