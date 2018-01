To gange på to dage er der blevet anstiftet brande i kabelskabe i Løgumkloster.

Gerningsmændene var lokale. Det var nemlig snegle, der blev tiltrukket af varmen fra kablerne og havde sneget sig ind i skabene.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Brandene resulterede i strømafbrydelser henholdsvis tirsdag eftermiddag og onsdag aften.

Miljøstyrelsen advarer: Ny invasiv snegle-art har bredt sig - og den går efter haveplanter

I kombination med fugt og kondens kan sneglene nemlig forårsage kortslutninger. Dette kan samtidig gøre, at der bliver slået en gnist, som antænder en brand.

Brandene kan desuden også se voldsomme ud, da kablerne indeholder kobber og aluminium, der sprutter og slår gnister, når det brænder.

Man skal dog ikke frygte en epidemi af brande stiftet af snegle. Det er usædvanligt at der er to brande så tæt på hinanden og som begge er forårsaget af snegle, skriver Jydske Vestkysten.

»At der opstod brande i to kabelskabe indenfor to dage, så tæt på hinanden geografisk, er rent tilfældigt. Det sker absolut ikke tit, at der i det hele taget opstår brand i et kabelskab, og at det så sker i to skabe i samme by er uheldigt, men helt sikkert også tilfældigt,« siger Palle Larsen, entreprisechef hos Sydenergi, hvor de to brande opstod, til Jydske Vestkysten.