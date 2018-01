For første gang: En bæver er fundet i dansk nationalpark

I Nationalpark Thy har man svært ved at få armene ned.

Parken har nemlig fået nye beboere i form af bævere, og det er første gang, sådan nogle har slået sig ned i området.

Det har taget dem næsten 20 år at nå så langt. I 1999 blev der nemlig udsat bævere i vestjyske Klosterheden - ca. 50 km fra nationalparken. Bæveren var dengang tæt på at blive udryddet, fordi den forstyrrede skov- og landbrugsdriften.

I begyndelsen af dette århundrede, var der kun ca. 700 bævere tilbage i Europa, men nu er udviklingen vendt. I 2009 og 2010 blev der også sat bævere ud i Arresø på Sjælland.

Bæver-ødelæggelser på privat jord skal afgøres i retten

I Nationalpark Thy har man fundet tydelige bæverspor i form af en dæmning, fældede træer og et lille bæverbo, der alt sammen vækker begejstring. Det betyder nemlig, at der måske kan komme små bæverunger i parken til sommer.

»Faktisk blev en enkelt bæver set nord for Limfjorden allerede i 2015, da den flyttede ind ved hul fem på golfbanen i Han Herred. Denne bæver blev desværre kørt ned, inden den nåede at stifte familie,« fortæller naturprojektleder Anna Gudrun Worm i Nationalpark Thy i en pressemeddelelse.

I Klosterheden har bæveren ikke vakt lige stor begejstring hos alle lodsejere, fordi den har gjort skade på træerne. Anna Gudrun Worm glæder sig imidlertid over den nye tilflytter.

»Bæveren er en økologisk nøgleart og en rigtig lille landskabsingeniør. Den fælder træer og ændrer vandløb i et væk, og det skaber en naturlig dynamik og variation i naturen til gavn for andre dyr og planter,« siger hun.

Selvom det kan være fristende at opsøge parken for at få syn for sagen, opfordres de besøgende til at udskyde bæverturen, til bæverne får dannet sig en stærk, lille familie. Det nataktive dyr er nemlig meget følsomt over for forstyrrelser ved dets bo.

I videoen herunder kan du høre Anna Gudrun Worm fortælle mere om nationalparkens nye beboere.