Københavns Lufthavn havde sit travleste år nogensinde

29.177.833 er antallet af passagerer, der rejste igennem Københavns Lufthavn i 2017. Det oplyser Danmarks største lufthavn torsdag, og det er det højeste antal passagerer, der nogensinde er kommet igennem lufthavnen på et år.

Den samlede vækst på 0,5 pct. i forhold til året før er dog ikke prangende, hvilket den administrerende direktør for Københavns lufthavn, Thomas Woldbye, også medgiver.

»Der er nogle ting, som trækker ned. Vi mistede Air Berlin, det kostede en del i slutningen af året, og så har vi set et lille fald i indenrigsflyvninger, som egentlig har overrasket en lille smule,” siger han.

En af hovedtendenserne for flytrafikken er, at passagerne forsøger - så vidt muligt - at undgå mellemlandinger på europæiske ruter, og derfor er det vanskeligt, at tiltrække folk til at lande i København, hvis det ikke deres endelige destination, forklarer Woldbye.

»Vores ønske og strategi er at skaffe flere langdistanceruter, og på de sidste seks år har vi faktisk fordoblet antallet af langdistanceruter. Det er vores måde at bevare vores relevans som flyhub på,« siger han.

Og fortsætter:

»Folk er stadigvæk villige til at mellemlande, når de skal ud at flyve langt, og derfor er langdistanceflyvning et vigtigt fokusområde.«

Langdistanceruter oplevede en stigning på seks pct. i 2017 svarende til 185.000 flere passagerer på kontinentale flyvninger.

I 2017 fik Københavns Lufthavn nye ruter til New Delhi og Agadir i Marokko. I 2018 vil desuden byde på en ny direkte rute til Hong Kong.

Og Københavns Lufthavn har flere destinationer i sigte.

»Vi ser meget på lande, hvor der flyver mange til, men hvor vi ikke har direkte ruter til. Det er Korea, flere området i Kina, hvor vi ser stor vækst, Sydafrika, men Afrika i det hele taget er et kontinent, der er på vej op,« siger Woldbye.

Selvom det kun er på langdistanceruterne, at Københavns Lufthavn ser egentlig vækst, så er det dog stadigvæk afgange til de europæiske destinationer, som udgør langt hovedparten af trafikken i 2017.

24.313.883 passagerer benyttede sidste år Københavns Lufthavn til europæiske destinationer. Det svarer til 83 pct. af den samlede flytrafik sidste år.