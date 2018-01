Hver tredje skoleleder er blevet hængt ud på sociale medier

Danske forældre er tilsyneladende ikke blege for at sætte sig til tasterne, hvis de eksempelvis er utilfredse med en beslutning på barnets skole.

Det viser en ny undersøgelse, som Politiken Skoleliv har foretaget blandt 430 skoleledere på både folkeskoler, privat- og friskoler.

I den svarer 31 pct. af skolelederne, at de har oplevet at blive omtalt negativt af forældre eller skolebestyrelser på Facebook eller andre sociale medier inden for de seneste fem år.

»Det rystende er, at man kan finde på at bruge noget så udemokratisk som lukkede grupper eller envejskommunikation, som Facebook jo er, til at ødelægge samarbejdet mellem skolen og hjemmet,« siger Claus Hjortdal, skoleledernes formand, til Politiken Skoleliv.

I forbindelse med undersøgelsen giver flere skoleledere udtryk for, at de helt holder sig fra Facebook. Men det er et forkert valg, mener Claus Hjortdal, som påpeger, at mediet i hans øjne er et grundvilkår for skoleledere i dag.

Også hos foreningen Skole og Forældre, der varetager interesserne for skolebestyrelser, forældre og andre med tilknytning til folkeskolen, er der utilfredshed med, at skoleledere altså bliver hængt ud på sociale medier.

For at dæmme op for nye tilfælde i fremtiden er det ifølge formanden for foreningen, Mette With Hagensen, nødvendigt, at skolebestyrelserne på de enkelte skoler formulerer klare retningslinjer på området.

»Det er vigtigt, at bestyrelserne laver et princip for kommunikation, hvor man opfordrer til, at Facebook udelukkende anvendes til information. Har man som forælder ting, man gerne vil diskutere om og med skolen, skal det foregå direkte med de involverede personer,« forklarer hun til Politiken Skoleliv.

Halvdelen af de adspurgte skoler i undersøgelsen angiver, at de har vedtaget retningslinjer for, hvordan skolen generelt skal agere på Facebook.