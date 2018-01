Lægemiddelstyrelsen: Ingen ændringer af regler for smertestillende - endnu

Hos Lægemiddelstyrelsen vil man ikke ændre på proceduren for håndkøbsmedicinen ibuprofen. Det slår styrelsen fast i et interview med Jyllands-Posten.

De smertestillende piller kan ellers skade produktionen af det mandlige kønshormon testosteron i testiklerne ved længere tids brug. Det viser ny dansk-fransk forskning, som Rigshospitalet fremlagde i en pressemeddelelse mandag.

14 dage på medicinen kan betyde, at hormonbalancen hos unge mænd ligner den, man typisk ser hos de ældre.

»For mænd er det vigtigt, at testosteron-niveauet ligger på et stabilt niveau. Ibuprofen lægger en alvorlig dæmper på mænds testosteron, så hjernen er nødt til at sætte ind. Testosteron er blandt andet med til at holde muskelopbygningen, humøret og potensen oppe,« siger David Møbjerg Kristensen, der er seniorforsker på Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet.

Resultaterne fører dog ikke til restriktioner endnu. Det siger Nikolai Brun, chef for enheden for medicinsk evaluering og biostatistik ved Lægemiddelstyrelsen:

»Vi har valgt at gå videre med den her information i det Europæiske Lægemiddelsamarbejde under Det Europæiske Lægemiddel Agentur (EMA, red.) og har rejst signalet der. Men det gør ikke, at vi går ud med nogle anbefalinger om at ændre på produktinformationen eller behandlingerne lige nu.«

Nikolai Brun understreger derfor, at patienter, der tager ibuprofen efter aftale med en læge, skal fortsætte med det.

Køber man den smertestillende medicin på håndkøb, hvor det kun er muligt at få pakker med 20 piller ibuprofen af 200 mg. pr. stk. er det ikke farligt, forklarer Nikolai Brun:

»Den her problematik, som beskrives i artiklen, den får man ikke efter en enkelt pakke håndkøbsmedicin i en kort periode med smerter. Vi mener ikke, at der er grund til at ændre anbefalingerne ved korrekt korttidsbehandling af smerter.«

Studiet får dog ros af Nikolai Brun for at være velgennemført. Derfor må EMA nu ind over sagen. Først når EMA har undersøgt studiet, kan reglerne for ibuprofen eventuelt ændres.