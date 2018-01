Pillerne er de samme, og patienterne i hovedstadsområdet er ikke mere pibede end andre danskere. Alligevel indberetter sygehuse i Region Hovedstaden mere end tre gange så mange bivirkningerne per 100.000 patienter til Lægemiddelstyrelsen end kollegerne i Region Syddanmark.

I Lægemiddelindustriforeningen (Lif) ærgrer det direktør Ida Sofie Jensen, at ikke alle fem regioner er lige flinke til at indberette bivirkninger af medicin.

Det er et stort problem for patientsikkerheden, at ikke alle bivirkninger kommer frem i lyset. Annette Wandel, vicedirektør, Danske Patienter Det er et stort problem for patientsikkerheden, at ikke alle bivirkninger kommer frem i lyset.

»Vi har jo alle brug for at blive klogere og dygtigere – både på de præparater, som er taget i brug, og til at udvikle nye former for medicin. I den forbindelse er bivirkninger en meget vigtig viden,« siger hun.

I Danske Patienter deler vicedirektør Annette Wandel bekymringen, og hun er ikke i tvivl om, at der gemmer sig mange bivirkninger ude i hverdagen, som aldrig kommer frem i lyset.

»Det er et stort problem for patientsikkerheden, at ikke alle bivirkninger kommer frem i lyset. Mange patienter og pårørende ved ikke, at det er en mulighed, og de sundhedsprofessionelle på hospitalerne har for travlt,« siger hun og peger på manglende viden som et problem.

»Der er en tendens til, at kun de kendte bivirkninger, som står på indlægssedlen i medicinpakningen, indberettes. Men det er lige så vigtigt at få kendskab til eventuelle bivirkninger, som ikke blev opdaget under de kliniske forsøg,« tilføjer hun.

Ser mystisk ud

Lif-direktøren er helt enig og understreger, at netop den brede brug af medicin ofte vil afdække nye egenskaber – altså også bivirkninger – ved en ny medicin.

Bivirkninger Antallet af indberettede bivirkninger i 2016 per 100.000 patienter varierer meget fra region til region:

Hovedstaden: 183

Midtjylland: 97

Sjælland: 68

Nordjylland: 56

Syddanmark: 46 Kilde: Lægemiddelstyrelsen

»Når et præparat bliver brugt i en mere mangfoldig patientgruppe end det kliniske forsøg, kan der pludselig optræde bivirkninger, som vi gerne vil have kendskab til,« siger hun.

Når Lif-direktøren noterer sig de store forskelle mellem regionernes praksis med at indberette, falder det i øjnene, at regioner med flest indberetninger har sat ressourcer af til den del af opgaven.

Dødsfald og livstruende medicinskader blev ikke rapporteret af

»Vi ved jo godt, at indberetninger af bivirkninger kommer oven i alt det andet, som lægerne skal. Men de steder, hvor man f.eks. har særlige bivirkningsmanagere, som tager sig af selve arbejdet med at melde bivirkningen ind, har det øget antallet af indberetninger,« siger Ida Sofie Jensen.

Nyt stort dansk-svensk studie: Alvorlige bivirkninger udebliver hos voksne med hpv-vaccine

Hos Danske Regioner erkender Ulla Astman (S), formand for Sundhedsudvalget, at »det ser mystisk ud« med de store regionale forskelle.

»Indberetning af bivirkninger gavner i sidste ende patienterne,« siger hun og peger også på nødvendigheden af mere fokus på indberetningerne ledelsesmæssigt og politisk.

»Her hos os i Nordjylland er det lykkedes at hæve antallet af indberetninger betragteligt netop med særlige managere, men den enkelte region må naturligvis selv beslutte sig for en metode. Bare det øger antallet af indberetninger,« siger hun.