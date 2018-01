Tysk ministerium: Afviste asylansøgere rejser fra Danmark til Tyskland

Kritikere kalder dem ”væmmeligboere” og ”landsforræddere”, men hvorfor? Er bevægelsen vokset for hurtigt?

Det tyske indenrigsministerium oplyser, at tallene er behæftet med usikkerhed - og at antallet sandsynligvis er større, idet mange først bliver afsløret langt inde i Tyskland.

I alt er der via landegrænsen og søvejen registreret 2269 illegale indrejser i perioden mod 1674 året før - en stigning på 35 procent.

1455 afviste asylansøgere er indrejst ulovligt i Tyskland via den dansk-tyske landegrænse, hedder det i svaret.

Det oplyser det tyske indenrigsministerium i et svar til den tyske avis Die Welt.

Der er ifølge det tyske indenrigsministerium sket en kraftig stigning i antallet af afviste asylansøgere, som rejser illegalt ind i Tyskland via den dansk-tyske landegrænse.

I alt er der via landegrænsen og søvejen registreret 2269 illegale indrejser fra januar 2017 til oktober 2017. Arkivfoto. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

