Veteraner får mulighed for at genoptage erstatningssager

Veteraner, der tidligere har fået afslag på arbejdsskadeerstatning, kan nu få genoptaget deres sag.

Det skriver DR.

Som et led i regeringens veteranpakke har Arbejdsmarkeds Erhvervssikring nu gjort det muligt for veteraner at få en ekstra speciallægeundersøgelse, hvis de tidligere har fået afvist en psykisk sygdom som arbejdsskade.

Retten til en ekstra undersøgelse kører som et forsøg fra 2018 til 2021.

»Jeg har set en del sager, som er blevet afvist, og begrundelserne herfor kan være sværere at forstå. Så derfor er det dejligt med nogle ekstra øjne på det,« siger Henry Sørensen, veterankoordinator i Aalborg, til DR.

Veteraner savner militærøjne på erstatningssager

Henry Sørensen er overbevist om, at en del veteraner vil benytte sig af muligheden for at få genoptaget deres sag.

Processen har tidligere forløbet ved, at en psykiater vurderer, at en veteran lider af posttraumatisk stressreaktion, PTSD, og på den baggrund sender en anbefaling til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som træffer den endelige beslutning, om soldaten har PTSD efter udsendelsen og dermed krav på erstatning.

Men kritikken har lydt på, at sagsbehandlerne hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen ikke har nok kendskab til de udsendte soldaters hverdag og oplevelser til at kunne foretage den vurdering.

Hjort stiller skadede FN-veteraner erstatning i udsigt

»Initiativet om en second opinion har været efterspurgt hos folk og interessenter på området. De føler, at de har fået en lægeerklæring, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke forholder sig til, og derfor giver vi mulighed for en ny vurdering,« sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til Jyllands-Posten i september.

Et andet kritikpunkt har været, at sagsbehandlingen kunne tage flere år.

Det vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ifølge DR nu rette op på ved at have flere folk ansat til at behandle sagerne og dermed forkorte sagsbehandlingstiden.