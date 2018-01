Folkeskole dropper skoleskemaet: »Vi skal uddanne børn til nogle job, der ikke findes i dag«

Fra 2019 skal en række elever på Herfølge Skole ikke længere kigge på et skoleskema for at finde ud af, om det er dansk-, engelsk- eller matematikbøgerne, der skal puttes i skoletasken, inden de smutter i skole om f.eks. mandagen.

Det skyldes, at man på skolen har planer om at afskaffe det traditionelle skoleskema og i stedet overgå til »såkaldt projektbaseret undervisning.

»60 procent af de job, vi har i dag, findes ikke, når de børn, vi uddanner nu, skal ud på arbejdsmarkedet. Vi skal uddanne børn til nogle job, der ikke findes i dag. Det betyder, at de får så dyb læring på nogle områder, at de kan omsætte det til en anden sammenhæng,« siger Søren Thorborg, skolechef i Køge Kommune, til Ekstra Bladet.

Overgangen til den nye undervisning sker i led med, at Herfølge Skole bliver reformeret til en såkaldt LEAPS-skole, der ifølge skolens hjemmeside står for: Læring og engagement gennem autentiske projekter med fokus på science.

»Fokus på science betyder imidlertid ikke, at Herfølge Skole nu skal være scienceskole. Fokus på science betyder i stedet, at naturfagene opkvalificeres ved at blive integreret i alle fag, og at naturfaglige metoder som at arbejde undersøgende, eksperimenterende og mere anvendelsesorienteret inddrages i undervisningen generelt,« lyder det desuden på hjemmesiden.

Med den nye struktur vil fagene automatisk smelte sammen, timerne ikke nødvendigvis vare de velkendte 45 minutter, og undervisningen vil i højere grad blive målrettet det arbejdsliv, der i fremtiden venter eleverne.

»Det her projekt går ikke ud på, at børnene skal blive verdensmestre i det periodiske system. Det går ud på, at de får en basis, der gør, at de kan arbejde sammen, løse problemer, arbejde systematisk og sætte sig ind i nye ting. Det kan godt være, at det periodiske system er uaktuelt om 10-20 år. Det tror jeg nu ikke, men man kunne godt forestille sig det, og der er det altså vigtigt, at de har lært nogle måder at arbejde på, som gør, at de kan omstille sig til det, der venter dem,« forklarer Helle Due Bense, der er skoleleder på Herfølge Skole, til skoleliv.dk.

Den store omstrukturering på Herfølge Skole begynder efter sommerferien 2018, men vil først få indflydelse på undervisningen i 2019.

Til en start vil det være 1., 4. samt 7. klasse, som bliver såkaldte LEAPS-klasser. Efterfølgende vil de resterende klassetrin følge trop.