Kommune overvejer firedages arbejdsuge

I Odsherred Kommune overvejer man nu at droppe en arbejdsdag om ugen mod til gengæld at kunne udvide åbningstiden på rådhuset.

Det skriver magasinet Danske Kommuner.

Men udover en udvidet åbningstid er forhåbningen, at administrationsmedarbejderne også får en højere trivsel.

»Hvis en firedages arbejdsuge kan være en genvej til større arbejdsglæde, medvirke til at fastholde og skabe en attraktiv arbejdsplads og ikke mindst til en bedre og udvidet borgerbetjening, så er det interessant,« siger Thomas Adelskov (S), borgmester i Odsherred Kommune, til Danske Kommuner.

40 timers løn for 30 timers arbejde

Kommunen ønsker ifølge magasinet at trække på de erfaringer, som det private erhvervsliv har gjort sig.

Det er bl.a. it-virksomheden IIH Nordic, som har gode erfaringer med den atypiske arbejdsmodel.

Virksomheden gjorde en firedagesarbejdsuge permanent den 1. februar 2017, efter tre års testperiode, hvor der blev afprøvet over 40 ændringer i arbejdsvaner.

I fjor fortalte virksomhedens direktør, Henrik Stenmann, til Finans, at idéen om 30-timers arbejdsuge opstod, da han gerne ville hjælpe sine ansatte til at blive mere robuste over for de forandringer, der sker på arbejdsmarkedet inden for de næste år.

Ifølge DR har Hovedudvalget i Odsherred Kommune nu planer om at se på mulighederne for en kortere arbejdsuge. HK-fællestillidsmand, Eva Haupt-Jørgensen, er åben over for en ændring i arbejdstiden, hvis der bliver taget visse hensyn.

»Selvfølgelig rejser der sig en masse spørgsmål, blandt andet om daginstitutionernes åbningstider, så medarbejderne kan få passet deres børn. Men vi er helt med på at undersøge det nærmere,« siger Eva Haupt-Jørgensen til Danske Kommuner.