Verdens giftigste landslange er klækket i Randers

Det er ikke alle og enhver, der ville juble over synet af en giftslange.

Men det gør dyrepasser Kristian Sørensen fra Randers Regnskov. Her har man netop haft held med at klække et helt kuld af den australske inland taipan, der er verdens giftigste landlevende slange.

Æggene har ligget i en rugeboks i 75 dage, og de nyfødte slanger er med en kampvægt på 6-7 gram giftige nok til at slå et voksent menneske ihjel.

Ungerne er fra første dag lige så giftige som et voksens eksemplar, men de har en mindre mængde gift.

Den voksne inland taipan kan i et enkelt bid levere en dosis, der kan slå mere end 100 mennesker ihjel, forklarer Kristian Sørensen i en video på Randers Regnskovs Facebook-side.

Slangen er dog ikke berygtet for at være skyld i mange dødsfald - faktisk kan der gå flere år imellem, at det sker, siger han. Det skyldes, at slangen bor i et område af Australien, hvor der er langt mellem husstandene.

Kristian Sørensen fortæller til DR, at der findes slanger i havet, der er giftigere end australieren, men at disse ikke er i stand til at gabe over en finger.

Ifølge mediet vil slangerne nu blive tilbudt til andre europæiske dyreparker.