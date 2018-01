Ung cyklist er død efter påkørsel i København nytårsmorgen

Gråsælen er for hurtig for de bornholmske fiskere og jægere. Men de har endnu ikke givet helt op.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Regeringen burde allerede i 2016 have fortalt Folketinget, at syv af de nye danske F-35-kampfly skal stå i USA, lyder kritikken nu fra både professor og SF.

I New York er flyvning indstillet i lufthavnene JFK og LaGuardia på grund af ekstremt vintervejr.

Nye oplysninger viser, at hver fjerde danske kampfly skal stå i USA. Danmark råder nu kun over 20 fly. Det er ikke nok, siger eksperter.

En tredjedel af de danske virksomheder forventer at øge investeringerne i 2018 sammenlignet med året før, viser ny undersøgelse fra Dansk Industri. Finans

To af Venstres eksempler på private producenter af public service skyder medie-udspil ned.

Donald Trump beskylder sin tidligere chefstrateg Steve Bannon for at være gået fra forstanden.

Syv russiske slædekørere har fået lov til at deltage i World Cup-begivenheder trods livslang OL-karantæne.

18 nye videokameraer betyder, at Vejdirektoratet kan følge trafikken helt tæt, mens motorvejen mellem Aarhus og Skanderborg udvides. FDM hilser overvågningen velkommen.

Den 22-årige var organdonor, og ifølge politiet er det grunden til, at ulykkens tragiske udgang først annonceres nu.

Kort tid efter erklærede vagtchef Carsten Reenberg hos Københavns Politi, at kvindens tilstand var kritisk, og nu står det klart, at hun allerede senere samme dag afgik ved døden.

Der er ingen penge til at fortsætte museet, der er indrettet i en femværelseslejlighed på Gudrunsvej.

I Norden er det faktisk Antarktis og Alaska, som har den største indflydelse på havstigningen, fortæller et forskerhold.

Efter blot et år er rekorden for det længste primtal slået igen, skriver britisk avis.

I januar kan du begynde at plante større ting som buske og træer. Brug også tiden på at planlægge haven, så du ikke ender med dyre fejlkøb.

Turbulent bilår sluttede med Peugeot 208 som den mest solgte bilmodel i fjor fulgt af VW Up og Nissan Qashqai som nummer tre.

Afhængigt af hvor du skal hen, kan det være en god idé at få styr på sommerferieplanerne allerede i begyndelsen af året.

