Flere læger kritiserer nyt gebyr: »Normalt tjener jeg 500 kr. og en flæskestegssandwich«

Flere læger er utilfredse med et nyt gebyr, som bliver opkrævet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tirsdag formiddag havde 61 vagtlæger i Region Syddanmark opsagt deres bijob i protest mod, at lægerne fra årsskiftet skal betale et årligt gebyr på ca. 4.000 kroner for at blive registreret som et selvstændigt behandlingssted.

Men det er altså ikke kun vagtlægerne, der skal betale gebyret. Det er alle læger, der har et bijob, har Praktiserende Lægers Organisation (PLO) bekræftet over for Jyllands-Posten.

Nyt gebyr rammer alle læger - ikke kun vagtlæger

Folketinget besluttede i 2016 at indføre gebyret, som skal være med til at finansiere det såkaldte "risikobaserede tilsyn", der blev indført i 2017 for at styrke patientsikkerheden.

Gebyret rammer derfor også læger, der gennem en CVR-registreret enkeltmandsvirksomhed bijobber ved siden af et fuldtidsjob. Det kan for eksempel være til sportsbegivenheder eller ridestævner, hvor der skal være en læge til stede.

En af de læger, der netop ved siden af sit fuldtidsarbejde har arbejdet ved ridestævner, er Jannie Hjerpe.

Hun har netop opsagt sit firma, som hun bruger til at tilbyde sin hjælp ved ridestævnerne, da hun mener, det er urimeligt, at hun skal betale gebyret på 4.000 kroner for hvert ridestævne, hun hjælper til ved.

»For en hel weekend ved et ridestævne får jeg måske 500 kr. og en flæskestegssandwich. Men det kan ikke længere betale sig, når jeg skal betale gebyret. Hvis jeg fx er ude til fire forskellige hestestævner, så skal jeg jo registrere hvert enkelt sted,« fortæller Jannie Hjerpe til Jyllands-Posten.

Hun uddyber, at en stor del af grunden til, at hun har hjulpet til, har været, at hendes datter har deltaget i stævnerne.

»Det kan blive svært for rideskolerne at finde læger, der vil hjælpe til nu,« siger Jannie Hjerpe.

Læger: Yngre læger rammes urimeligt hårdt af nyt gebyr

En anden læge, der også er utilfreds med det nye gebyr, er Nikolaj Sode. Han er speciallæge i ortopædkirurgi på et hospital i København, men tager som bijob aftenvagter i skadestuen.

Han forklarer, at han arbejder sammen med ca. 20 speciallæger, som - ligesom han selv - er blevet pålagt at betale gebyret på hele 7.234 kr. for registreringen af det samme rum i skadestuen.

»Jeg tjener beløbet ind igen, men jeg kan ikke se, hvorfor de (Styrelsen for Patentsikkerhed) skal kunne opkræve gebyret fra hver enkelt læge for at arbejde i det helt samme rum, hvis deres argument er, at styrelsen skal kunne komme ud og kontrollere behandlerstedet,« siger Nikolaj Sode til Jyllands-Posten og lægger vægt på, at styrelsen tjener 144.680 kr. om året i gebyrer for det ene rum.

»Rimeligheden er i hvert fald svær at få øje på,« understreger han.

Grunden til, at beløbet på gebyret er forskellige, er at, gebyrets størrelse afhænger af den kategori, behandlingsstedet er registreret i.

Jannie Hjerpe skal betale præcis 3.975 kroner, da hendes behandlingssted (rideskolerne) er i kategori 3, mens Nikolaj Sode skal betale 7.234 kroner, da hans behandlingssted (skadestuen) er i kategori 2. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Styrelsen for Patientsikkerhed den 22. december.

Vagtlægechefer: Nyt gebyr kan øge lægemanglen yderligere Nyt gebyr får yngre læger til at forlade lægevagtjob og lægger pres på ældre læger.

Gebyret skal betales med tilbagevirkende kraft – altså også for det år, som sluttede i søndags.

PLO har protesteret over det nye gebyr, men Styrelsen for Patientsikkerhed har indtil videre afvist at ændre det.