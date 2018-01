Forvirring om nytårsskader: Nu skal meldinger koordineres

Var der flere eller færre, der kom til skade ved brug af fyrværkeri denne nytårsaften - eller var det på niveau med året før?

Sammenlignes meldingerne nytårsmorgen fra landets vagtcentraler med dem fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital 2. januar er der uoverensstemmelser.

Ifølge vagtcentralerne blev der registreret 117 personer, der kom ind i det nye år med en fyrværkeriskade - 19 flere end året før.

2. januar meldte Ulykkes Analyse Gruppen om 254 skader efter fyrværkeri. Det er stort set på niveau med de foregående år, hed det i meddelelsen.

Det efterlader et lidt mudret billede, erkender overlæge Jens Lauritsen, Ulykkes Analyse Gruppen.

- Desværre har der været forvirring på grund af opgørelse af opkald til 1-1-2 og behandlede skader på sygehusene, som er det, vi opgør, siger overlægen fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Han siger, at forskellen på de to opgørelser bygger på forskellige måder at registrere skader på.

Vagtcentralerne har registreret skaderne ud fra de telefoniske henvendelser fra klokken 18 nytårsaften til klokken 06 nytårsmorgen.

Ulykkes Analyse Gruppen har indsamlet data fra alle landets skadestuer og sygehuse i de to døgn 31. december og 1. januar.

Noget bør gøres inden næste nytårsaften, mener han.

- Derfor vil vi tage initiativ til at koordinere med beredskaberne om, hvilke oplysninger der giver et godt billede nytårsmorgen og hvilke oplysninger, der giver et godt samlet billede for nytåret.

Markant flere ulykker: Skal der indføres zoner for fyrværkeri, eller skal nytårsraketter forbydes?

- Vi ved, at det er nødvendigt at tage begge nytårsdøgn med for at belyse personskaderne. Det går jeg ud fra, at vi kan få en aftale om, siger Jens Lauritsen.

Han mener, det er afgørende, at meldingerne om nytårsskader er nøjagtige, da det er et følsomt område.

- Det er meget afgørende, specielt på et lidt kontroversielt område som dette, at der ikke er tvivl om datagrundlaget, siger Jens Lauritsen.