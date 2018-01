Miljø- og fødevareministeren fremsatte den 15. november 2017 et lov-forslag om bedre muligheder for kystbeskyttelse. For de formentligt mange personer, der føler, at de er løbet mod en mur, når de har søgt at etablere beskyttelse af deres ejendom mod oversvømmelse, set havets erosion rive sommerhuset i havet m.v., må formålet med de nye regler hilses velkomment. Fremover vil ikke blot ejere af boliger og andre bebyggelser, men også ejere af ubebyggede arealer, marker m.v. have markant forbedrede muligheder for kystbeskyttelse m.v.