Professor: Akupunktur er som kejserens nye klæder

Med et nyt lovforslag vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) udelukke en række behandlere fra at kunne behandle med nåle i patientens bryst.

Lovforslaget kommer efter en række sager, hvor lungerne hos patienter er klappet sammen efter akupunkturbehandling i brystet.

Klinisk professor og overlæge ved Rigshospitalet Peter Gøtzsche er generelt kritisk over for akupunktur som behandlingsform.

Som leder af Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet har han været med til at gennemgå forskningen inden for akupunktur.

Og det har vist sig svært at dokumentere en sammenhæng mellem akupunktur og smertelindring.

- Der er foretaget over 1000 randomiserede forsøg med akupunktur, men desværre er de fleste forsøg af meget ringe kvalitet, siger Peter Gøtzsche til Ritzau.

- En stor del af dem er udført i Kina, og de har langt mere positive resultater end andre steder.

I sin kommende bog, som udkommer i foråret, nævner Gøtzsche en oversigt over akupunkturforsøg, udgivet i kinesiske tidsskrifter, som viser, at 99,8 procent af 840 forsøg rapporterede positive resultater efter akupunktur.

En af forfatterne til oversigten over slagtilfælde har ifølge Peter Gøtzsche spurgt sine kinesiske kolleger, hvorfor resultaterne altid er positive.

Det gentagne svar var, at det ville være meget krænkende for kinesiske forskere at forestille sig et forsøg, der ikke bekræftede holdningerne blandt deres ligesindede.

Det viser ifølge Peter Gøtzsche, at akupunkturforskning i Kina udføres for at bekræfte den herskende formodning om, at akupunktur er effektivt.

Inge Møllehaves mand døde efter akupunkturbehandling: Nu griber sundhedsministeren ind Akupunktur med nåle i brystet kan være livsfarligt. Nu vil sundhedsministeren begrænse personkredsen, som må stikke.

Konklusion er derfor, at akupunkturforsøg fra Kina ikke er troværdige og bør direkte kasseres, mener han.

- Så når man går forsøgene igennem, som vi altid gør i Cochrane-samarbejdet (uafhængigt, internationalt netværk af forskere, red.) er jeg kommet frem til, at det er svært at se noget tøj på den kejser.

- Jeg har svært at se, at akupunktur har nogen reel effekt på noget som helst, siger han.

Hvorfor er der så tilsyneladende positive erfaringer, også i Danmark, med akupunktur?

- Jeg skriver i min nye bog om en britisk kollega, jeg har, som havde ondt i ryggen og blev tilbudt akupunktur. Og næste dag var hans hold i ryggen fuldstændig forsvundet. Der var bare det ved det, at han afviste at få akupunktur.

- Var han blevet stukket med disse nåle, så havde han sikkert troet, at det var derfor, at han ikke havde ondt i ryggen næste dag.

- Og det er helt klassisk for folk at tro, at en sådan behandling har hjulpet dem.