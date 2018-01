De første timer af sit liv tilbragte en lille pige kun svøbt i et gråt fleecetæppe i Valbyparken i København, før et par skraldemænd fandt hende kl. 8.34 tirsdag morgen og slog alarm.

Den hårde start i kulden betød, at den nyfødte af »negroid afstamning«, som Københavns Politi formulerer det, i de første timer af sit liv var i kritisk tiltand, men som hendes første dag skred frem, fik hun det bedre og blev stabil.

Med fundet føjer sig endnu et spædbarn til en liste på 12 spædbørn, som siden 2007 er efterladt – de fleste i live, men også flere babylig. Det fik i efteråret både politikere og organisationer som Red Barnet og Børnerådet til at efterlyse babyluger, hvor fortvivlede mødre kan aflevere deres spædbørn i stedet for at efterlade dem tilfældige steder udendørs.

Overblik: De seneste 10 års efterladte eller dræbte børn

Selv om både S og DF forud for satspuljeforhandlingerne var indstillet på at afsætte et par mio. kr. til et forsøg med babyluger – én på Rigshospitalet og en anden på Skejby Sygehuse i Aarhus – er initiativet sat på pause. I stedet er der i satspuljeaftalen fra november afsat en halv mio. kr. til »en ekstern analyse af de internationale erfaringer på området«.

Skærer i hjertet

Det ærgrer sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) inderligt.

»Vi var så tæt på at forsøge os med babyluger, og det skærer i hjertet, at der nu er fundet endnu et efterladt barn. Vi er nødt til at have et alternativ til den mor, hvis liv er så kaotisk og udsat, at hun føler sig nødsaget til at efterlade sit barn,« siger han.

I DF har sundhedsordfører Liselott Blixt ikke opgivet idéen om babyluger, men finder det fornuftigt med en undersøgelse.

»Jeg har selv været i Tyskland for at studere babylugerne, og her er det private organisationer, som driver dem. Det kan være en fordel rent juridisk i forhold til moren, frem for at det er det offentlige, som står bag,« siger hun, der også gerne vil inddrage muligheden for anonyme fødsler i undersøgelsen, der ventes færdig i midten af 2018.

I Jordemoderforeningen er formand Lillian Bondo meget skeptisk over for forslaget om babyluger.

»Fordi det sender et meget uheldigt signal om, at man faktisk kan holde sig under radaren som vordende mor i vanskeligheder. Det er langt bedre at kommunikere, at det er muligt at få den fornødne hjælp både sundhedsmæssigt og socialt – også selv om man ikke ønsker at beholde barnet,« siger hun.

Københavns Politi: Nyfødt pige fundet på p-plads er stabil

Opfordring til moren

Den lille pige er ikke født i Valbyparken, men er bragt dertil, oplyser vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi. Hun vejer mellem 3,5 og 4 kg og er tilsyneladende født til tiden – måske er moren endda gået lidt over termin.

»Vi opfodrer moren til at henvende sig. Det er åbenlyst, at hun ikke har det godt,« siger vicepolitiinspektøren, som også efterlyser tip – både fra mennesker, som kan have kendskab til »en, som har været gravid, men ikke er det mere og ikke har noget barn hos sig« eller vidner fra området.

Politiet undersøger nu tekniske spor fra området, hvor pigen blev fundet, og det tæppe – et meget udbredt Ikea-tæppe – hun var svøbt i.