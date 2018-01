Skoleledere advarer mod tendens: Forældre lader børn slippe for at fremlægge

Det sker oftere og oftere, at forældre lader deres børn blive hjemme fra skole, hvis de f.eks. skal gøre ting, de ikke finder behagelige.

Sådan lyder det fra Per Rudbæk, der er skoleleder på Vamdrup Skole i Sydjylland.

»Vi oplever en stigende tendens til, at forældre fritager deres børn, for eksempel hvis deres barn skal fremlægge. Så får læreren en meddelelse om, at barnet ikke er kommet i skole, fordi han eller hun har ondt i maven på grund af fremlæggelsen. Vi øjner en tendens og har åbnet op for en dialog for det i skolebestyrelsen. Man skal passe på, at man ikke kommer dertil, at man i misforstået hensyn skærmer sit barn, så man ikke bibringer det en vis robusthed,« siger han til Jydskevestkysten.

Det er ikke kun fremlæggelser, der kan afstedkomme en seddel til læreren fra forældrene. Ifølge Per Rudbæk sker det også ofte, at eleverne bliver fritaget for at deltage i idræt.

Det er bl.a. hændt, at skolen modtog 17 ønsker om fritagelse fra en idrætstime fra elever i skolens tre 8. klasser.

Det er på trods af, at idræt er et fag på linje med eksempelvis dansk og matematik, som eleverne altså skal til afgangsprøve i.

Også Poul Fremmelev, der er skoleder på Christiansfeld Skole i Kolding, kan nikke genkendende til tendensen med, at elever får lov af deres forældre til at blive hjemme.

På Christiansfeld Skole har man valgt, at forældrene får et opkald fra skolen, hvis de ønsker at fritage deres barn fra undervisningen.

»Vi ringer hjem til forældrene og spørger dem, om de er klar over konsekvenserne for det pågældende barn. Vi får i langt, langt, langt de fleste tilfælde en god dialog og en god forståelse for, hvad der skal til,« siger Poul Fremmelev til TV 2.

Hos Vamdrup skole vil man i første omgang forsøge at skabe en dialog med forældrene om problemet.