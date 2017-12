Det siger politikerne om dronningens nytårstale

Allerede mens dronning Margrethes nytårstale var i gang, begyndte politikerne at rose talen på Twitter. Se et udpluk af deres tweets her.

Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative:

"Tak til majestæten for en vigtig og rørende tale. Vi skal sætte pris på vores nærmeste og sende en tanke til dem, der passer på os i aften."

Nicolai Wammen, politisk ordfører Socialdemokratiet:

"Rørende, stærk og personlig tale fra dronning Margrethe. En tale fra hjertet. Danmarks dronning gjorde det smukt."

René Gade, gruppeformand Alternativet:

"Hvor var det befriende at lytte til Dronningen i hendes nytårstale: Empatisk, nysgerrig, elegant og erfaren. Et smukt og samlende budskab for Danmark. Tak."

Søren Pind (V), uddannelsesminister:

"Tak Deres Majestæt. Bare det."

Jan E. Jørgensen, folketingsmedlem Venstre:

"Så fint med fokus på nødvendigheden af udenlandsk arbejdskraft i dronningens nytårstale - og godt at talen var clipset i hjørnet ;-)"

Magnus Heunicke, folketingsmedlem Socialdemokratiet:

"Det her var en personligt stærk og menneskeligt vedkommende nytårstale af Hendes Majestæt Dronningen. Skal vi ikke aftale at næste år behøver vi ikke høre på de “kongehuseksperter”, der igen i år forudsagde, at hun ville abdicere?"

Mai Mercado (K), socialminister:

"Fantastisk #nytårstale af dronningen. En tale der i høj grad handlede om familien, børnefamilien og de glæder og udfordringer den bringer"

Morten Østergaard, politisk leder De Radikale:

"Tak til Hendes Majestæt for de gode ord om at alle talenter kan bidrage, og at udlændinge fra opvasken i restauranten til laboratorierne på universiteter og virksomheder er et værdifuldt bidrag. Godt nytår!"

Pia Olsen Dyhr, formand for SF:

"Kloge dronning Margrethe understreger behovet for at gøre noget unyttigt - så rigtigt! Livet er ikke kun arbejde, livet skal leves"

Kristian Jensen (V), finansminister:

"Kloge ord fra Dronningen: “Vi har brug for kloge hænder udefra”