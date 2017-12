Overblik: Her er dronningens nytårsplaner

Dronningen har et travlt program, når kalenderåret skifter.

Dagen efter at hun 31. december har holdt sin nytårstale, er kongehuset værter ved en række nytårskure for blandt andet Forsvaret og politikerne.

Her er et overblik over dronningens nytårsplaner:

31. december holder dronningen nytårstale, som er en af de eneste gange på året, hvor hun taler direkte til befolkningen. Talen tv-transmitteres klokken 18 fra modtagelsesværelset i Christian IX's Palæ på Amalienborg.

Mandag 1. januar holdes der nytårskur og -taffel i Christian VII's Palæ på Amalienborg. De inviterede er regeringen, Folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet.

Dronningen, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, prins Joachim og prinsesse Marie og prinsesse Elisabeth deltager.

Onsdag 3. januar er der om formiddagen nytårskur for Højesterets dommere, Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentets Officerkorps i Christian VII's Palæ på Amalienborg.

Efterfølgende er der klokken 11.30 nytårskur for diplomatiet på Christiansborg Slot. Her vil dronningen og kronprinsparret være til stede.

Torsdag 4. januar er det "den store" nytårskur.

Dronningen bliver klokken 9.00 kørt i guldkaret fra Amalienborg til Christiansborg Slot. Hun bliver eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteeskorte.

Fra klokken 9.00 ankommer officerer fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Senere ankommer personer fra første og anden rangklasse, og derefter følger personer fra tredje rangklasse.

Klokken 12.00 ankommer repræsentanter for de store landsorganisationer og kongelige protektioner.

Derefter bliver dronningen kørt tilbage til Amalienborg.

Gæster ved nytårskuren 1. januar på Amalienborg, der er riddere af Elefantordenen, skal bære ordenen i kæde i stedet for blå bånd som ved andre lejligheder.

Ingen ved, hvornår nytårskurene begyndte, men kilder fra midt i 1600-tallet omtaler det som en gammel tradition allerede dengang.

Efter Første Verdenskrig måtte nytårskuren splittes i tre dele, da antallet af samfundsinstitutioner og diplomatiske relationer var blevet for stort til, at de kongelige kunne tage imod dem alle på én gang.

Kilder: Kongehuset.