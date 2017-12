Dansk forsker på vej til at knække koden til sund is

Sund is.

Det lyder umiddelbart for godt til at være sandt, men det er ikke desto mindre, hvad den danske forsker Merete Bøgelund Munk er i færd med - og tæt på - at udvikle.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Reuters og The Daily Mail.

Normalt forbinder man isspisning med forhøjet kolesteroltal, der øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og hjerteanfald, men den danske forsker er angiveligt tæt på et gennembrud, der gør op med disse bivirkninger.

Helt konkret er Merete Bøgelund Munk, der har en ph.d. i fødevarekemi og er tilknyttet Københavns Universitet, ved at knække koden til, hvordan man producerer is med umættet fedt og uden faste fedtkrystaller, som ellers er en nødvendig del af isproduktionen.

»Mættet vegetabilsk fedt er fast. Så det, jeg forsøger at gøre, er at lave is med flydende olie,« siger hun til Reuters og tilføjer:

»Men det er vigtigt at skabe en struktur i isen for at stabilisere isen, og derfor er det vigtigt, at lipidet (naturlige molekyler såsom fedstoffer, red.) er fast, så derfor strukturerer vi den flydende olie til fast fedt ved at tilføje nogle strukturelle molekyler.«

Flere issorter med umættet fedt indeholder i dag kokosolie, men det er danskerens håb også at kunne anvende andre former for olie.

»Hvis man kunne vælge en olie, som f.eks. gror lokalt - her i Norden er der eksempelvis meget rapsolie - så ville det både betyde, at der ville være et meget større udvalg af olier, men også at man kunne vælge en hvilken som helst olie, der vokser i nærheden af én,« siger Merete Bøgelund Munk til nyhedsbureauet.

Den danske forsker vil teste sin nye teknik i den kommende måned, mens der samtidig skal tilføjes smag. Forskningen udføres i samarbejde med firmaet AAK, der producerer vegetabilske olier til bl.a. is.