Trump, Nordkorea, brexit, klima, flygtninge, terror.

2017 var ikke just et anker af stabilitet og tryg genkendelighed. Den internationale dagsorden kogte over med brandvarme sikkerhedspolitiske emner.

Det afspejles i en ny Wilke-måling foretaget kort før nytår. Knap 56 pct. af de adspurgte mener, at verden blev et farligere sted i 2017. Knap 38 pct. mener, at verden hverken blev mere eller mindre sikker i årets løb. Og så synes et lille mindretal på 4,4 pct., at kloden faktisk blev mere fredelig.

I hovedstaden er man knap så bekymret som i Sønderjylland. Jo ældre man er, jo dybere er panderynkerne. Og det er også tilfældet, jo mindre man tjener. Dansk Folkepartis vælgere er mest bekymrede; Det Radikale Venstres mindst. Vælgere, der normalt stemmer på partier i blå blok, er en smule mere bekymrede end dem i rød blok.

»Det er bestemt en tankevækkende måling. Der spørges til, om verden faktisk er blevet farligere, ikke bare mere utryg eller ustabil. Der er virkelig mange, som beklager sig over tingenes udvikling,« siger professor emeritus Hans-Henrik Holm, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Han vurderer, at det er krisen om Nordkoreas atomvåben og præsident Trumps hårdt optrukne retorik, der især skræmmer danskerne.

»Pludselig har vi fået risikoen for en atomkrig ind på radaren igen. Det hørte Den Kolde Krigs dage til, og dengang fandt mange det virkelig uhyggeligt. Nu taler vi igen om atomvåben,« siger Hans-Henrik Holm.

Han vurderer, at emner som migration og terror er rykket lidt længere ned på skalaen i forhold til tidligere år. Dels fordi flygtningestrømmene mod Europa er aftaget. Dels fordi det enkelte terroranslag, så grusomt det er i sig selv, er rykket længere ned på mediernes dagsorden.

Terror normaliseres

»Terror er simpelt hen blevet en del af mediebilledet og har været det i nogle år efterhånden. Krisen om Nordkorea og Trumps hårde kurs er derimod en ny udvikling, der har kendetegnet 2017 specielt,« siger Hans-Henrik Holm, der gennem årene har nærstuderet tilsvarende internationale undersøgelser, bl.a. fra det amerikanske Pew-institut.

Han tør ikke kaste sig ud i analyser af, hvilken slags danskere der er mest og mindst bekymret. Og han vil slet ikke forsøge sig med kategorier som ”globaliseret” og ”ikke-globaliseret”. Opfattelsen af, om verden er blevet mere eller mindre sikker, er i høj grad også styret af følelser, siger han.

Verden 2017: Ild i alle motorer Krige, kriser og opbrud kendetegnede i sjælden grad året, der nu går på hæld.

Nordkorea langt væk

Hans-Henrik Holm hæfter sig ved, at Wilke-målingen under alle omstændigheder afspejler en medieskabt virkelighed. Ingen danskere har personlige aktier i Nordkorea-krisen, som foregår på den anden side af Jorden. Alligevel virker den truende.

»De ting, som danskerne i målingen finder farlige, er hverken en del af deres egen hverdag eller knyttet til deres egne erfaringer. Men derfor kan man sagtens finde dem truende, og især kan man finde det farligt, at krisens to hovedpersoner – Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA’s præsident, Donald Trump – i den grad overgår hinanden med trusler,« siger han.