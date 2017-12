Sjælden amerikansk fugl holder nytår i Danmark

En dansk fuglekigger kunne fredag skrive en af vinterens mest sjældne fugle i bogen.

En amerikansk lattermåge er nemlig blevet spottet omkring Hanstholm Havn i Nordjylland.

Mågen er med al sandsynlighed fløjet over Atlanterhavet fra USA's sydlige eller østlige kyster.

Det er kun ottende gang, at den amerikanske lattermåge er blevet spottet i Danmark. Første gang var i 1985.

Tidligere er den blevet set i foråret eller om sommeren.

- Hvis ikke man kender til måger, vil man ikke lægge mærke til den, men en fuglekigger vil sige "den har jeg ventet på hele mit liv", siger Rolf Christensen, ornitolog ved Grenen Fuglestation i Skagen.

Ifølge ham er fuglekiggere i løbet af natten til lørdag kørt fra blandt andet København for at få et glimt af mågen i Hanstholm.

Selv om lattermågen nu er spottet i Danmark på et usædvanligt tidspunkt, så skal danskerne ikke regne med, at den bliver fast inventar, mener Rolf Christensen.

- Den vil komme forbi med nogle års mellemrum. Men den kommer aldrig til at yngle i Europa.

- Det er ikke sikkert, at lige netop denne fugl vil flyve tilbage til USA. Den vil måske bare flyve rundt i Europa, siger han.

Sjælden fugl set ved Hirtshals Fyr

Lattermågen er cirka 38 centimeter lang og har et vingefang på lidt over en meter.

For det utrænede øje vil mågen se almindelig ud, men kendere vil bemærke de meget sorte vingespidser og den meget mørkegrå ryg.

Næbbet er ligeledes lidt længere og mere krumt, end hvad man normalt ser på europæiske måger.

Arten har fået sit navn, fordi det kan lyde som om, at den griner, når den siger sit kald.