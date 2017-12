Den kendte slagter og forfatter Jens Petersen - som måske bedre er kendt som Jens "Slagter" - er død.

Det skriver Danske Slagtermestre på Facebook.

»Det er med stor sorg, at vi i Danske Slagtermestre har fået meddelelse om, at slagtermester Jens Slagter, Kultorvet, viceoldermand i Københavns Slagterlaug, pludseligt døde i morges. Æret være hans minde,« skriver foreningen.

Jens Petersen var indehaver af butikken Slagteren ved Kultorvet, som udmærkede sig ved udelukkende at forhandle økologisk kød. Han har også skrevet debatbogen "Det Gode Kød".

»Jens fik i går et hjertetilfælde på sit arbejde. Han har været frisk hele måneden, og han har haft god julehandel. Han var i godt humør, da han tog hjemmefra om morgenen. Det berør os alle sammen dybt,« siger formanden for selskabet Slagteren ved Kultorvet, Jan Wybrandt, til Ekstra Bladet.

Jens Petersen skabte senest overskrifter, da han i april i år fejrede sin bogudgivelse ved at invitere en kalv ind foran sin butik på Kultorvet.

Slagteren blev bl.a. kritiseret for at trække et levende dyr ind blandt de mange folk på torvet, hvor den tilsyneladende ikke havde mulighed for at søge ly for solen, samt for at sælge døde dyr i al almindelighed.

Efterfølgende udtalte han til TV 2 Lorry, at han var chokeret over reaktionerne og understregede, at hans bog netop handlede om dyrevelfærd og økologi.

»Jeg blev forbavset over så mange, der tilsyneladende var blevet stødt over, at der stod en kalv hos os, men så fandt jeg ud af, at langt de fleste kommentarer kom fra veganere, og så tager jeg det ikke så tungt. De grimme indlæg kommer fra folk, der i forvejen aldrig kunne finde på at købe noget i vores butik,« sagde han til mediet.