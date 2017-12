Tre dage mindre med uro, smerter og ventetid.

Sådan står der på måltavlen over ventetid til planlagte operationer som operation af knæ, hofter og andre ikke-akutte lidelser, hvor det i tredje kvartal i gennemsnit krævede 42 dages tålmodighed at komme under kniven på et offentligt sygehus.

Det er en forbedring på næsten tre dage i forhold til samme tid sidste år, hvor ventetiden for alle fem regioner under ét løb op i næsten 45 dage.

Det viser regionernes egen gennemgang af ventetiden, og Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), glæder sig ikke overraskende over udviklingen.

»Vi har igen øget produktiviteten og kapaciteten,« siger han, der som formand i den midtjyske region kan mønstre den laveste ventetid på 33 dage.

»Vi har igen øget produktiviteten og kapaciteten,« siger han, der som formand i den midtjyske region kan mønstre den laveste ventetid på 33 dage.

Dermed nærmer Region Midtjylland – i modsætning til resten af landet – sig lovens løfte om behandling inden for 30 dage.

Med faldet i ventetiden fortsætter de senere mange måneders tendens, og køen til planlagt behandling er reduceret betragteligt siden 2010, hvor ventetiden til operation eller indgreb løb op i 58 dage.

Brug for private

Ventetid 42 dage i kø I tredje kvartal 2017 var den gennemsnitlige ventetid på en planlagt operation 42 dage – et fald på et par dage i forhold til samme tid sidste år. Ventetiden i de fem regioner: Midtjylland: 33 dage

Sjælland: 42 dage

Syddanmark: 43 dage

Hovedstaden: 44 dage

Nordjylland: 50 dage Kilde: Danske Regioner

»Det går i den rigtige retning, men vi er ikke nede på behandlingsgarantiens 30 dage endnu, så vi har fortsat brug for at henvise til private aktører,« siger Bent Hansen, som håber og tror, at de offentlige sygehuse på udvalgte områder inden for en overskuelig fremtid selv kan levere behandling inden for den lovede måned.

»Men der er ikke umiddelbart udsigt til, at vi kan nå det generelt, så derfor vil vi fortsat have brug for en buffer i det private,« siger han.

Det fortsatte fald skyldes ikke mindst, at Region Nordjylland har fået knækket kurven. Ganske vist ligger den nordjyske ventetid stadig højest med 50 dage, men for et år siden krævede det endnu større tålmodighed at komme på operationsbordet på et nordjysk sygehus – nemlig 65 dage.

Ekstra penge i Nord

»En politisk prioritering, en ekstra bevilling og så medarbejderne, som har haft fokus på at rykke på sagen,« lyder forklaringen fra Ninni Gjessing (R), vikarierende regionsrådsformand i juleferien.

Helt konkret satte regionsrådet 19,5 mio. kr. af til at øge kapaciteten og produktiviteten inden for ortopædkirurgien, og ud over de ekstra midler er arbejdsgangene effektiviseret – bl.a. i form af kortere liggetid, som frigiver senge til nye patienter.

»Vi skal være ærlige og sige, at det er ortopædkirurgien, som har trukket læsset og kan tage æren for, at vi har bragt ventetiden ned. Næste skridt er at få andre specialer med, for det handler også om at ændre arbejdsgangene og undgå spild,« siger Ninni Gjessing og peger på, at det f.eks. er muligt at operere flere patienter, hvis der skæres ned på nogle af kontrolbesøgene efter operationen.