Lokalpolitiker og tidligere skoleleder er død efter kort tids sygdom

Det er kun godt en måned siden, Socialdemokratiets byrådsmedlem i Odense, Olav Rabølle Nielsen, blev genvalgt ved kommunalvalget med 446 personlige stemmer.

Nu er han død efter kort tids sygdom, skriver hans hustru, Mette Severin, på Facebook.

»Mit livs kærlighed Olav Rabølle Nielsen er i dag sovet stille ind efter kort tids sygdom. Jeg og familien melder ud, når vi kender datoen for begravelsen. Godnat min elskede,« skriver hun.

Olav Rabølle Nielsen dedikerede mange af sine 63 år til udsatte unge - bl.a. som skoleleder på den nu lukkede Humlehaveskolen i Vollsmose, som kommunal kontaktperson for familier med anbragte børn og som frivillig drivkraft i fodboldklubben B1909.

Politisk var han desuden formand for Tvangfjernelsesudvalget i Odense. Det arbejde gjorde ham til en både kendt og kontroversiel skikkelse på Fyn.

I 2010 blev han kritiseret af den daværende socialminister for, at Humlehaveskolen ikke altid valgte at indberette forældrevold, skrev Fyens.dk. Olav Rabølle Nielsen havde forklaret, at skolen jo ikke kunne sende underretninger ind hver gang, et barn havde fået »en på kassen« derhjemme, men nogle gange ville nøjes med at indkalde forældrene til en samtale.

Fynsk skoleleder: Jeg fik selv tæv

Hans metoder med at invitere unge hjem til hustruens pandekager og en snak, har også givet ham omtale. Nogle har betegnet ham som »tosset« og »direkte samfundsskadelig«. Det forklarede han i 2013 i et andet interview med Fyens.dk om sit arbejde med bl.a. kriminelle unge.

»Jeg kommer, når de står ved Aldi sammen med politiet, tager dem med på restaurant, når Yahya Hassan kommer til Vollsmose, så de ikke laver ballade. Vi æder slik som ind i helvede, kører gokart, tager på fisketure, i vandland. Jeg leger dyr med dem og bibringer ikke på den måde refleksion. Men jeg sniger normer og værdier ind og prøver at motivere dem til at uddanne sig,« sagde han til avisen.

Olav Rabølle Nielsen efterlader sig sin kone og fem børn.