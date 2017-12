Folk på overførsler flytter fra København og Aarhus

I 2016 flyttede godt 6.000 personer, der lever af offentlige ydelser som kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge, fra København og Aarhus.

Det viser tal, som Ugebrevet A4 har aktindsigt i.

Sidste år fraflyttede 7.259 borgere på offentlige overførsler København, mens 2.536 flyttede til byen. Det giver en netto fraflytning på 4.723 sociale klienter fra København.

I Aarhus var der i 2016 en netto fraflytning på 1.000 personer, som forsørges af det offentlige.

S: Ingen kontanthjælp vil lægge pres på bandemedlemmer

Lolland har i årevis fået sociale klienter fra hovedstadsområdet. Sidste år fik kommunen 299 flere personer på offentlige ydelser. Det viser kommunens egne tal.

Lollands S-borgmester, Holger Schou Rasmussen, frygter, at der om 20 år ikke bor personer på sociale overførsler i København.

- Så bor der kun folk i København med arbejde og høje uddannelser, siger Holger Schou Rasmussen.

Lolland får ifølge egne beregninger kun refunderet 93 procent af udgifterne til personer på offentlige overførsler. Lolland har syv sager, hvor personer på overførsler er tilflyttet med støtte fra kommuner i hovedstadsområdet.

Minister: Ny skatteaftale skal få folk væk fra kontanthjælp

Borgmesteren forklarer fraflytningen med regeringens kontanthjælpsloft og 225 års regel. Det samme gør Københavns overborgmester Frank Jensen (S) og SF's socialrådmand Thomas Medom i Aarhus.

Det afviser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Der flyttede færre på kontanthjælp i første halvår 2017 end i årene fra 2014 til 2016, siger han.

- Fra oppositionens side er det meget belejligt forsøgt at kæde problemstillingen sammen med regeringens jobreform, siger Troels Lund Poulsen.

- Her må jeg bare sige, at der ikke er sket flere flytninger, efter at kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen trådte i kraft.

Et par på kontanthjælp med to børn får typisk godt 400.000 kroner årligt i offentlige ydelser og tilskud. Det er 23.600 kroner efter skat om måneden, påpeger Troels Lund Poulsen.