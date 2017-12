Fakta: Her er danskerne med de største formuer

Forbrugerrådet Tænk har over nogle måneder holdt øje med prisudviklingen på fladskærme.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

På Horsens Byskole lærer skolens dygtigste elever på et særligt hold at udfolde deres potentiale.

For klog til skolen? Ikke her:

Aarhus Letbane har endnu ikke ansøgt om den tilladelse, der er nødvendig for at teste Letbanen til Odder.

Blå blok er reelt nede på under 30 pct. i tilslutning.

Den 77-årige erhvervsleder Asger Aamund mener, at Anders Samuelsen (LA) har handlet amatøragtigt.

200.000 klipklappere og 45 tons affaldsplastic skal blive til et oceangående fartøj, der retter fokus på forureningen af havene.

Tysk politi iværksatte en større aktion for at anholde tre danskere.

Der er seks danskere på Bloombergs liste over verdens 500 rigeste mennesker. Lego-familien har fire pladser.

Når vi falder for fristelsen og køber noget på tilbud, er det grundlæggende fordi, vores hjerner ikke er udviklede til at håndtere shopping, siger forsker.

Telia-kunder havde onsdag aften intet internet efter et stort nedbrud. Systemet skulle være oppe at køre igen.

Sådan siger Jeanette Omann, som er selvstændig erhvervsdrivende med fuld fart på og derfor har brug for et hjem præget af ro, varme og funktionalitet.

En fysioterapeut tester den nye Opel Grandland X mod den mere klassiske Opel Insignia stationcar for at finde svaret på, hvad der egentlig er det bedste køb.

Realdania går proaktivt og strategisk til værks, når det gælder om at forbedre livskvaliteten gennem det byggede miljø.

