Den røde glente breder sig herhjemme efter tilbagegang

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Elevforeningen Danske Skoleelever advarer om usundt pres for topkarakterer i folkeskolen. Også lærerne mærker det stigende karakterræs.

Jyllands-Posten har gennemgået alle 67 udlændingestramninger for at undersøge rækkevidden af de mange tiltag. Her er resultatet.