Der skal sættes ind over for organiserede proformavielser blandt udlændinge, men det må ikke blive for besværligt for udenlandske par at komme til Danmark for at blive gift.

Sådan lyder advarslen fra en række borgmestre i populære danske bryllupsbyer, efter at DF, Socialdemokratiet og børne- og socialminister Mai Mercado (K) tirsdag erklærede sig parate til at stramme reglerne for det stærkt stigende antal udlændinge, der kommer hertil for at blive gift. Blandt andet foreslår DF, at begge parter skal have opholdstilladelse for at blive gift i Danmark.

Det er bestemt ikke mit indtryk, at der er tale om proformaægteskaber. Henrik Frandsen (V), borgmester i Tønder Kommune Det er bestemt ikke mit indtryk, at der er tale om proformaægteskaber.

»Forslaget er alt for radikalt. De udenlandske par bidrager godt til omsætningen i kommunen. Så jeg vil være ked af, hvis det ændrer sig, og jeg er lidt uforstående over for, hvorfor de udenlandske bryllupsgæster nu pludselig bliver et problem,« siger Ærøs borgmester, Jørgen Otto Jørgensen (S).

På Ærø er giftefogederne gået fra at vie 125 udenlandske par i 2006 til i år at vie ca. 4.600. Borgmesteren forudser en markant omsætningsnedgang hos øens hoteller, færgeselskaber, restauranter, guldsmede og blomsterhandlere, hvis reglerne for, hvornår man som udlænding kan blive gift i Danmark, strammes.

Vielser giver omsætning

Også i Tønder Kommune, hvor 1.800 udenlandske par i fjor blev gift, vil borgmester Henrik Frandsen (V) beklage stramme regler.

»De udenlandske par giver omsætning hos vores forretningsdrivende. Jeg ser ikke nogen grund til at lægge hindringer i vejen for en by som Tønder. Vi har en udmærket aktivitet, som egentlig bare gør folk glade og giver liv og omsætning i byen,« siger han.

Forslag om stramninger kommer, efter at Berlingske tirsdag skrev, at bryllupsturismen – takket være lempelige danske dokumentationskrav og mulighed for hurtige giftermål – er i voldsom vækst, og at Europol advarer om, at giftermål i stigende grad udnyttes af organiserede kriminelle, der arrangerer proformaægteskaber mellem kvindelige EU-borgere og mænd fra eksempelvis Pakistan, Bangladesh og Nigeria. I 10 af de mest populære bryllupsbyer i Danmark blev tilsammen 10.437 udenlandske par viet i 2016.

I Tønder er det ikke borgmesterens opfattelse, at vielserne blot indgås proforma for at give udlændinge lettere adgang til EU. De udenlandske par tiltrækkes af de små hyggelige byer og af, at vi i Danmark ikke har samme strikse krav som eksempelvis Tyskland om fremvisning af original fødselsattest etc. forud for vielsen.

»Det er bestemt ikke mit indtryk, at der er tale om proformaægteskaber. De udenlandske bryllupspar, jeg møder her i Tønder, har typisk familie med, de køber blomster og er ude at spise,« siger Henrik Frandsen.

Han peger på, at kommunen gør meget for at kontrollere papirerne og arbejder sammen med politiet, hvis man får mistanke om snyd. Samme melding kommer fra borgmester Erik Lauritzen (A), Sønderborg.

I en nyere sag fra Bornholm er to indiske mænd blevet dømt for i adskillige tilfælde at have begået dokumentfalsk og arrangeret proformaægteskaber. Derfor hilser borgmester Winni Grosbøll (S) nye regler velkommen, hvis de kan lette arbejdet med at kontrollere bryllupsgæsternes papirer og minimere risikoen for proformaægteskaber.

»Det er fantastisk at vie folk, som er glade og har gæster med, og vi vil gerne vie endnu flere udenlandske par. Men vores administrative medarbejdere har et meget stort arbejde med at gennemtjekke de her papirer, og vi har ingen interesse i at hjælpe menneskesmuglere eller medvirke til proformaægteskaber, der blot skal føre til opholdstilladelser,« siger hun.