Medie: Danmark tiltrækker udenlandske proformaægteskaber

Den voksende bryllupsturisme i flere af landets kommuner finansieres af et stigende antal ægteskaber mellem udlændinge. Ægteskaber som Europol advarer om udnyttes til kriminalitet. Det skriver Berlingske.

Sidste år blev 10.437 udenlandske par viet i 10 danske kommuner. Kun 3280 danske par blev viet i de samme kommuner. Det er en fordobling af de udenlandske vielser på ti år.

Alene på Ærø er vielseskontoret gået fra at vie 125 udenlandske par i 2006 til i år at vie cirka 4600 udenlandske par.

Europol advarer ifølge Berlingske om, at sådanne giftermål i stigende grad udnyttes til kriminalitet, hvor organiserede kriminelle arrangerer proformabryllupper mellem kvindelige EU-borgere og mænd uden for EU.

Ægteskabet kan nemlig være en billet til opholdstilladelse i EU, hvis man som ikke EU-borger fra for eksempel Pakistan eller Nigeria bliver gift med en EU-borger fra for eksempel Bulgarien, Letland eller Slovakiet.

Ifølge Europol er proformavielserne i stigende grad knyttet til menneskehandel.

Organiserede kriminelle rekrutterer især fattige kvinder fra Østeuropa og gifter dem med ikke EU-borgere. Herefter bliver kvinden eksempelvis udnyttet til prostitution.

Til Berlingske bekræfter Rigspolitiet, at dansk politi har fået "konkrete henvendelser" om disse proformaægteskaber. Og derfor har Rigspolitiet iværksat en undersøgelse af fænomenet.

Problemet for politiet er ifølge vicepolitiinspektør Lars Mortensen, at der ikke er en central registrering af udenlandske ægteskaber i Danmark. Desuden går sagsbehandlingen i de danske kommuner meget hurtigt.

Berlingskes har søgt aktindsigt i udenlandske vielser i 10 danske kommuner for at få overblik over de udenlandske vielser.

Ud af Sønderborgs 997 udenlandske vielser sidste år var 164 af de viede eksempelvis fra Cameroun. Til sammenligning havde Langeland 804 udenlandske vielser sidste år. Her var kun fem fra Cameroun.