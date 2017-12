Kort før jul er et historisk stykke juleudsmykning blevet udsat for hærværk i Hillerød i Nordsjælland.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

En særlig »julemølle« blev natten til lørdag udsat for graffiti. Julemøllen har siden 1934 været en del af julen i Hillerød. Den har siden stået flere forskellige steder i byen, er afbildet på julekort og er et startsted for Den Levende Julekalender, en julekalender der udspiller sig i Hillerøds gader.

»Jeg er både frygtelig skuffet og voldsomt irriteret over, at nogen kan finde på at gøre det her, og så mod julemøllen, der er et nærmest ikonisk vartegn for julen i Hillerød,« siger direktør i erhvervsorganisationen C4, Erik Helmer Pedersen.

Møllen blev bygget af snedkermester Oluf Rosbæk, der byggede og forærede den til byen. Siden gik den dog til i en brand, men en ny blev snart igen indviet i 1978. Den kostede Hillerød Kommune 100.000 kr. De seneste år har et særligt Julemøllelaug sørget for vedligeholdelse og opsætning af Julemøllen i december.

For beboere i Hillerød spiller julemøllen en vigtig rolle i julen.

»Vi møder gennem hele december bedsteforældre ved julemøllen, hvor de fortæller deres børnebørn, at de også selv som børn har stået og kigget ind af møllens vinduer,« siger Erik Helmer Pedersen.

På Facebook skriver en bruger, at julemøllen har fulgt hende »siden barnsben«, og at den er et »must« at se hver jul. Den Levende Julekalenders arrangører efterlyser desuden tips om hærværket:

Hærværket er blevet anmeldt til politiet og Erik Helmer Pedersen opfordrer borgere til at henvende sig til politiet, hvis de ved noget om hærværket.