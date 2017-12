Det kræver næsten en fridag, hvis man har et ærinde på et af de tre rådhuse i Odsherred. De fleste hverdage lukker dørene kl. 14, om fredagen allerede kl. 12, mens kommunen tilbyder lang torsdag til kl.17.30.

»Det er temmelig fastlåst, og vi er jo en pendlerkommune, hvor folk bruger en del tid på at komme frem og tilbage og derfor ofte er sent hjemme. De har svært ved at nå kommunens administration i åbningstiden,« siger borgmester Thomas Adelskov (S) som baggrund for, at kommunens ledelse pusler med idéen om at gå fra en femdages- til en firedagesuge.

Nogle af landets øvrige kommuner har tidligere indført en fast ugentlig lukkedag for betjening af borgere. I Odsherred er det specielle, at der lægges op til, at medarbejderne skal holde helt fri på lukkedagen mod til gengæld at arbejde længere de øvrige dage.

»Fredag er i forvejen kun en halv dag, hvor mange måske arbejder hjemme. Ved at gå over til en firedagesuge håber vi at kunne udvide og holde åbent en sen eftermiddag ud over den nuværende torsdag, ligesom vi gerne vil forlænge de to andre hverdage med gerne en time,« siger borgmesteren, der ser fordele for både borgere og medarbejdere i en firedagesmodel.

Åbningstider Odsherred Kommune vil gerne samle en uges åbningstider på fire i stedet for fem dage. I dag er åbningstiderne således på rådhuset og administrationscentrene: Mandag-onsdag kl. 10-14.

Torsdag kl. 15-17.30.

Fredag kl. 10-12. Afdelingen Plan, Byg og Erhverv holder lukket onsdag – også for telefoniske henvendelser. Afdelingen Job og Ydelser har også åbent torsdag formiddag kl. 10-14.

»Dels kan borgerne bedre komme til efter arbejdstid, hvis de har en sag at vende med kommunen, dels vil det gøre kommunen mere attraktiv som arbejdsplads, at man kun skal møde ind fire dage om ugen, og dermed kan vi måske rekruttere folk længere væk fra,« siger Adelskov.

Set med kommunaldirektør Claus Steen Madsens øjne vil en ændret åbningstid være til gavn for borgere, som kommer sent hjem til bopælskommunen.

»Med en kortere arbejdsuge vil der være mulighed for, at borgerne vil kunne betjenes på andre tidspunkter end i dag. Det kunne f.eks. være, at der aftales et møde en mandag eller onsdag aften kl. 18 eller 19 mellem en borger og en medarbejder. Vi tror også, at det vil imødekomme mange medarbejderes ønsker,« siger han.

Modellen er ikke forhandlet i detaljer med medarbejderne, men kun overordnet præsenteret for hovedsamarbejdsudvalget og HK’s fællestillidsrepræsentant, Eva Haupt-Jørgensen.

»Jeg har tygget lidt på det, og vi går gerne ind i nærmere drøftelser, og så må vi se, om det kan lade sig gøre. Jeg er ikke afvisende, men jeg kan også se visse udfordringer for mig – f.eks. folk med børn, som passes i daginstitutioner,« siger hun, der endnu ikke har haft mulighed for at lodde stemningen hos kollegerne.

»Jeg tror, idéen bliver modtaget meget forskelligt, alt efter hvor man er i livet, og hvor man bor. For nogle vil det helt sikkert passe ganske godt at samle arbejdet på fire dage, mens det for andre kommer på tværs. Det er vigtigt, at der også fremover er plads til at tage individuelle hensyn,« siger fællestillidsmanden og understreger, at en ny arbejdsmodel kræver en særlig lokalaftale, fordi arbejdstiden er bestemt i overenskomsten.

De mere almindelige ekspeditioner på kommunens borgerservice er ifølge Eva Haupt-Jørgensen allerede rimeligt tilgængelige, efter at kommunen for et par år siden flyttede ekspeditionerne ud på kommunens biblioteker i henholdsvis Nykøbing Sjælland og Asnæs.

Hos HK Kommunals regionsformand på Sjælland følges Odsherred-idéen med interesse. Som den lokale fællestillidsmand er formand Michael Rosenberg ikke afvisende, men afventer flere detaljer.

»Umiddelbart er der efterhånden mange andre muligheder for kommune og borgere at kommunikere, så man er ikke så længere så afhængig af at møde fysisk frem indenfor en bestemt åbningstid. Man kan altid skrive til kommunen på mail, og der er også mulighed for at holde møde via Skype,« siger han, der vil argumentere for, at ordningen baserer sig på frivillighed blandt medarbejderne.

Ved siden af idéen om at samle arbejdstiden på færre dage arbejder Odsherred ifølge kommunaldirektøren også med at indføre en form for tidsbestilling, når borgerne har brug for at møde en medarbejder.

»Kan vi skrue en aftale eller model sammen, som er så fleksibel, at den imødekommer både medarbejdernes og borgernes ønsker, er det da interessant,« siger Claus Steen Madsen.