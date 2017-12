Folkekirkens krise er slet ikke så slem, som den ofte gøres til.

Det er budskabet fra kirkeminister Mette Bock (LA) på baggrund af en særkørsel, som Danmarks Statistik har lavet for Jyllands-Posten.

For mens det snart forgangne år har været præget af historier om, at en fjerdedel af befolkningen ikke længere hører til i folkekirken – et tal, der bruges i argumentationen for en adskillelse af kirke og stat – så er opbakningen til kirken noget større, når der fokuseres på etnisk danske borgere.

86 pct. af befolkningen med dansk oprindelse holder fast i folkekirken, viser tallene.

»Folkekirken er overhovedet ikke i krise. Den står enormt stærkt i Danmark,« siger Mette Bock.

Kigger man på hele befolkningen, er andelen af folkekirkemedlemmer over ti år faldet fra 82 pct. til 76 pct., men kigger man kun på personer med dansk oprindelse, er faldet det halve – fra 89 pct. til 86 pct.

Forklaringen er, at der i perioden er kommet næsten en kvart million flere indvandrere og efterkommere heraf, og i denne gruppe er det ganske få, som melder sig ind i folkekirken.

»Så man kan ikke tale om en kirke i krise, tværtimod. I et samfund, hvor de store institutioner – folkeskolen, de politiske partier og fagforeningerne – har vanskeligt ved at holde på deres medlemmer, klarer kirken sig fint,« siger Peter Lodberg, professor i teologi på Aarhus Universitet.

Samme kulturelle baggrund

Fra flere sider er der dog også en erkendelse af, at folkekirken ikke er dygtig nok til at række ud til kristne indvandrere. Her er ellers en nøgle til at få bedre fat i indvandrere generelt, vurderer Carsten Haugaard Nielsen, sognepræst i Christianskirken i Aarhus, som har et samarbejde med to indvandrerkirker – en arabisktalende og en farsitalende.

»Hvis vi kan få de kristne indvandrere ind i folkekirken, kan de hjælpe os med også at nå ud til dem med en anden tro – eksempelvis muslimer. For afstanden til kirken er kortere, når invitationen kommer fra folk med samme kulturelle baggrund,« siger Carsten Haugaard Nielsen.