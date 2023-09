Ægtemand har fået tidligere norsk statsministers karriere til at vakle

Det er mediet E24, som i flere artikler har skrevet, at Sindre Finnes købte og solgte aktier i flere selskaber, mens hans ægtefælle var statsminister. At han kan have sikret sig fortrolige oplysninger gennem sin kone.

Det er beskyldninger, som Solberg tidligere har afvist.

Hendes konservative parti har fredag offentliggjort en liste over ægtemandens aktiehandler i perioden. De viser, at han foretog cirka 3600 aktiehandler. Solberg antyder, at ægtemanden har løjet over for hende.

- Det er alvorligt, fordi det indebærer, at jeg egentlig har været inhabil i enkelte sager, jeg har behandlet.

Ægtemanden har blandt andet købt aktier i våben- og lakseindustrien.

Solberg selv siger, at hun er sikker på, at han ikke har fået insiderviden gennem hende. Men hun vil ikke udelukke, at der i deres statsministerbolig har ligget papirer, hvor han kan have fået nys om ting.