Jes Dorphs erstatningssag mod advokat går direkte i landsretten

Julie Stage har tidligere oplyst til Weekendavisen, at det er Jes Dorphs opfattelse, at Yvonne Frederiksen i forbindelse med undersøgelsen undertrykte relevante oplysninger og undlod at interviewe personer, der besad viden af afgørende betydning for den troværdighedsvurdering, som hun skulle foretage af hans og Therese Philipsens forklaringer.

Therese Philipsen var en af de kvinder, som anklagede Jes Dorph for seksuelle krænkelser.

Processen er nu, at landsretten indkalder til et forberedende møde med sagens parter, hvor man vil prøve at beramme sagen.

Men Julie Stage har ingen klarhed over, hvornår landsretten har tid, lyder det.