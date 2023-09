Helbredsproblemer tvinger Springsteen til at udskyde koncerter

Helbredsproblemer får Bruce Springsteen til at udskyde resten af sine planlagte koncerter i september.

Det oplyser den 73-årige sanger og sangskriver på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

I alt er der tale om otte koncerter i USA.

Det er Springsteens lægelige rådgivere, der har taget beslutningen om, at koncerterne bør udskydes. Det sker som følge af, at ”Born in the U.S.A.”-sangeren er under behandling for symptomer på mavesår, lyder det.