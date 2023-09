48 døde i aktion mod anti-FN-demonstration i DR Congo

Omkring ti personer blev indledningsvist meldt dræbt, efter at soldaterne var gået ind på en radiostation og et tilbedelsessted. En politibetjenten blev også dræbt på stedet.

Men et internt militærdokument, som AFP har set torsdag, og som er blevet verificeret af embedsmænd, viser, at 48 personer blev dræbt ved hændelsen ud over betjenten.

75 personer blev såret.

I dokumentet lyder det også, at soldater har beslaglagt en række blankvåben og anholdt 168.

Blandt de anholdte er en leder af en kristenanimistisk sekt, der hedder ”Den Naturlige Judaiske og Messianske Tro mod Nationen”.