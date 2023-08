Dansk duo vinder guld ved kajak-VM

Efter VM-triumfen kan den danske duo næppe undgå at blive nævnt blandt medaljefavoritterne inden næste års OL i Paris.

- Der er stadig masser af hårdt arbejde forude, og der er stadig 11 måneder til OL. Vi fortsætter med at kæmpe og arbejde hårdt, for der er mange gode hold, der ikke kommer til at lægge sig ned. Men det gør vi heller ikke. Vi er klar til kamp, siger Emma Aastrand.

Hun vandt lørdag sølv på samme distance i enerkajak og rejser dermed hjem fra VM med to medaljer.