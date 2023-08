- En kurs, der imødekommer forhåbningerne hos størstedelen af verdenssamfundet - det såkaldte globale flertal.

Meddelelsen var optaget på forhånd. Putin havde nemlig meldt afbud til topmødet

Den Internationale Straffedomstol (ICC) har udstedt en anholdelsesbegæring på Putin. Han anklages for ulovligt at have deporteret børn fra Ukraine til Rusland.

Sydafrika har skrevet under på ICC-traktaten og havde været forpligtet til at anholde Putin, hvis han var kommet til landet.

Rusland har afvist ICC’s anklager og hævder, at anholdelsesbegæringen ikke har nogen juridisk betydning, da Rusland ikke er medlem.