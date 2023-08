Græske brandmænd har fundet 18 lig i skovbrandsramt område

Netop nær Athen hærger en brand tirsdag i udkanten af den græske hovedstad. Branden truer også flere hjem.

En indsats er ifølge brandmyndighederne i gang for at evakuere nonner fra et kloster i området, oplyser brandmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Også den spanske ø Tenerife har været ramt af dødelige skovbrande.

De voldsomme skovbrande er blandt andet forårsaget og holdt i live af usædvanligt varme, tørre og blæsende forhold.

Skovbrande er ikke usædvanlige om sommeren i Grækenland. Men de varme, tørre og blæsende forhold bidrager til at gøre brandene værre, og det er forhold, som forskere sammenkæder med klimaforandringer.