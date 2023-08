Militærekspert: Ukraine skal have fingrene i omkring 100 kampfly

Det står endnu ikke klart, hvor længe det vil tage at træne ingeniører og mekanikere.

- Mit indtryk er, at F-16-fly er forholdvis nemme at lære af flyve, men den kan så meget, at man næsten skal have en it-uddannelse ved siden af for at kunne bruge dens våben. Jeg tror, det er det, der tager mest tid, siger Søren Nørby.

I juli sagde daværende fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at træning af det ukrainske luftvåben i anvendelsen af F-16-kampfly ville begynde i Skrydstrup til august.

Oleksij Reznikov siger, at ”træningen af ukrainske piloter er begyndt”, men det er uklart, hvorvidt der er er tale om den samme træning.

- Risikoen for at blive skudt ned ved offensiven er mindre ved F-16-fly, hvis man har veluddannede piloter. Men der er selvfølgelig en risiko for tab, det er der altid i krig, siger Søren Nørby.

Søndag besøger statsminister Mette Frederiksen (S), forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) Flyvestation Skrydstrup.

Der er ikke offentliggjort et egentligt program for de tre ministres besøg på flyvestationen. Forsvarsministeriet vil forud for pressemødet ikke kommentere, om der vil være repræsentanter fra Ukraine.