Danmark Rundt bliver afgjort i kamp mod uret

Også Magnus Cort fra World Tour-holdet EF har været på podiet. I 2016 fik den 30-årige sprinter en andenplads.

Han mener, at enkeltstarten på sidstedagen er den klassiske opskrift på PostNord Danmark Rundt.

- Sidste år sluttede vi i Vejle, så der var byttet om på kongetappen i Vejle og enkeltstarten. I år har vi kørt om kap med hinanden, før vi ved, hvad udfaldet bliver på enkeltstarten, siger han.

Rasmus Søjberg Pedersen fra PostNord Landsholdet mener, at enkeltstarten adskiller sig fra de andre etaper:

- Det er lidt mere oppe i luften. Up for grabs. Men jeg glæder mig til den, og jeg kan godt lide at køre den. Jeg tror, det bliver fedt, siger han.

Fillippo Ridolfo fra Pro-Teamet Novo Nordisk, der har kørt i ungdomstrøjen i årets løb, er modsat de andre lidt nervøs for enkeltstarten, der ikke er den 21-årige bjergrytters - eller holdets - stærke side.