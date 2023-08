Frygt for tvangsomskæring: Somalisk pige bliver i Danmark

Men Flygtningenævnet mente ikke, at der var en overhængende risiko for pigen ved at blive sendt til Somalia. Blandt andet fordi forældrene blev vurderet til at være ressourcefulde nok til at modstå presset fra familien og det omkringliggende samfund i Somalia, der angiveligt ønsker at få tvangsomskåret datteren.

Afgørelser i Flygtningenævnet kan ikke appelleres til andre instanser i Danmark, men FN’s Børnekomité, der består af 18 uafhængige eksperter fra forskellige lande, tog sagen op.

Og det førte til kritik af den danske afgørelse.

Komitéen holder blandt andet øje med, om lande overholder de forpligtelser, de har som følge af FN’s Børnekonvention. Den trådte i kraft i Danmark i 1991.