Nigerias præsident satser på diplomatiet efter kup i Niger

Nigerias præsident, Bola Tinubu, mener, at en diplomatisk tilgang til situationen i nabolandet Niger er ”den bedste vej frem”.

Bola Tinubu, som også er leder af den vestafrikanske sammenslutning Ecowas, udelukker dog ikke, at det kan blive nødvendigt at intervenere militært for at bringe Nigers retmæssige præsident tilbage til magten efter kuppet i landet.