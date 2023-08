Tre sigtet for drabsforsøg i Odder er tavse over for politiet

Tre mænd er sigtet for at have forsøgt at slå en 32-årig mand ihjel i Odder natten til lørdag. Derudover er to mænd fortsat efterlyst i forbindelse med sagen.

Det oplyser politikommissær Mikael Larsen fra Østjyllands Politi.

Den forurettede er søndag formiddag fortsat i kritisk tilstand som følge af de knivskader, han fik i forbindelse med overfaldet.