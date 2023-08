Stress-sygemeldt Nye Borgerlige-profil ramt af lymfekræft

Nye Borgerliges folketingsmedlem Peter Seier Christensen har fået konstateret lymfekræft.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Nu har jeg fået min diagnose, og prognosen er god, når man nu skal have kræft. Så jeg er optimistisk, og nu skal jeg ’bare’ se at komme i gang med behandlingen, og forhåbentlig vil den første kontrolscanning om to måneder vise, at behandlingen virker, som den skal, siger han til mediet.