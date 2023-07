Fiorentina overtager Juventus' plads i europæisk fodbold

Årsagen er, at Juventus har fiflet med sine regnskaber, hvilket var med til at sikre, at klubben kunne overholde Det Europæiske Fodboldforbunds såkaldte financial fair play-regler. Den straf accepterede Juventus.

Fiorentina indtræder i den afgørende playoffrunde om en plads i turneringens gruppespil.

Fiorentina spillede også i Conference League i sidste sæson. Her nåede klubben hele vejen frem til finalen, som den tabte 1-2 til West Ham.

Havde Fiorentina vundet finalen, var klubben blevet belønnet med en plads i Europa League, men nu har Fiorentina med hjælp fra Juventus-fusk alligevel sikret sig europæisk adgang.