Forløst dansk svømmer klarer OL-krav med et halvt sekund

Hun er lettet over at have sikret en dansk OL-billet, selv om den ikke med sikkerhed tilfalder hende selv.

- Det er meget surrealistisk for mig, og jeg er virkelig glad. Det er en kæmpe forløsning, og nu kan jeg virkelig bare gå ud at race i semifinalen uden at skulle tænke på det pres, siger Thea Blomsterberg.

Hendes tid var den tredjebedste på tværs af alle indledende heats.

Hendes semifinale i 200 meter brystsvømning begynder torsdag eftermiddag klokken 14.26 dansk tid.

Inden det skal to andre danskere i aktion torsdag eftermiddag. Klokken 13.02 svømmer Helena Rosendahl Bach finale i 200 meter butterfly, mens Signe Bro klokken 13.16 svømmer semifinale i 100 meter fri.